Пропавшего с экранов Познера заметили в Москве Познер посетил премьеру фильма-оперы «Пиковая дама» в Москве

Фото: Архивы пресс-служб

Владимир Познер с женой

Журналист и телеведущий Владимир Познер пришел на премьеру фильма-оперы «Пиковая дама» с супругой Надеждой Соловьевой. Отмечается, что показ прошел в рамках официального открытия всероссийского проекта «Театр в кино» в киноцентре «Октябрь».

Новинка, охватившая более 200 кинотеатров, уже в прокате в 60 городах по всей России. Ближайшие месяцы на больших экранах киносети «Каро» будут выходить профессионально снятые постановки ведущих российских театров.

Программа «Познер» на Первом канале пропала из сетки вещания сразу после начала СВО. Телеведущий отмечал, что проект вернется в эфир после ее окончания из-за «позиции руководства». В феврале 2023 года в рамках мероприятия онлайн-университета Ubiquity University Познер заявил, что военная операция была начата в связи с тем, что Путин намерен не допустить вхождения Украины в НАТО.

Ранее Познер сообщил, что не покидал Россию. Также он заверил, что здоров и помнит о своей аудитории, просто «исчез». При этом ведущий не смог пояснить, надолго ли покинул медийное поле, но не исключил, что навсегда.

По информации в Сети, журналист не привязан к конкретному месту жительства. За последний год он был замечен в Париже, США и Москве. У телеведущего есть несколько европейских паспортов и недвижимость во Франции.