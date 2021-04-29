Проклова одной фразой отреагировала на скандал вокруг её интервью

https://static.news.ru/photo/6ca693b8-a8f6-11eb-887e-96000091f725_660.jpg Елена Проклова Фото: instagram.com/elproklova

Советская и российская актриса Елена Проклова впервые прокомментировала скандал вокруг её интервью на шоу «Секрет на миллион». В эфире НТВ она призналась, что пережила на съёмочной площадке сексуальные домогательства со стороны коллег. Заявления артистки раскритиковали Яна Поплавская, вдова Олега Табакова Марина Зудина, Станислав Садальский, Лия Ахеджакова и другие знаменитости, на что звезда отреагировала одной фразой, передаёт «Московский Комсомолец».

Каждый имеет право на своё мнение, — считает она.

Из-за пережитого Проклова до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что советский и российский режиссёр Александр Митта отказался говорить с журналистами об интервью актрисы Елены Прокловой, в котором она призналась, что подверглась в 12-летнем и 15-летнем возрасте домогательствам и сексуальному насилию во время съёмок. Митта лишь отметил, что «вопрос закрыт», и попросил не звонить ему по этому поводу