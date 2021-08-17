Проклова купила в Сочи многомиллионные апартаменты с видом на море

Актриса Елена Проклова купила в Сочи четыре однокомнатные квартиры и превратила их в одни многомиллионные апартаменты с видом на море. Общая площадь недвижимости составила 120 квадратных метров, пишет KP.RU.

Проклова выбрала многоэтажку в центре Сочи и выкупила четыре квартиры, которые располагались на одной площадке. Дизайнеры сделали из них апартаменты, в которых у актрисы теперь две спальни, столовая, совмещённая с гостиной, а также сауна, джакузи и массажный стол.

На недвижимость в общей сложности звезда потратила порядка 15 млн рублей, однако, поскольку поскольку цены постоянно растут, её квартиру уже оценивают в два раза дороже. Проклова уверяет: ради этих апартаментов она работала три года.

Ранее сообщалось, что Проклова высмеяла коллегу Яну Поплавскую после критики со стороны последней её интимной жизни. Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды можно только пожалеть.

Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.