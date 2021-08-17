Проклова купила в Сочи многомиллионные апартаменты с видом на море

Актриса Елена Проклова купила в Сочи четыре однокомнатные квартиры и превратила их в одни многомиллионные апартаменты с видом на море. Общая площадь недвижимости составила 120 квадратных метров, пишет KP.RU.
Проклова выбрала многоэтажку в центре Сочи и выкупила четыре квартиры, которые располагались на одной площадке. Дизайнеры сделали из них апартаменты, в которых у актрисы теперь две спальни, столовая, совмещённая с гостиной, а также сауна, джакузи и массажный стол.
На недвижимость в общей сложности звезда
Ранее сообщалось, что Проклова высмеяла коллегу Яну Поплавскую после критики со стороны последней её интимной жизни. Проклова предположила, что Поплавская «никогда не занималась оральным сексом», из-за чего мужчин звезды можно только пожалеть.
Проклова в апреле рассказала, как стала в юности жертвой сексуального насилия. Актриса заявила, что из-за пережитого она до сих пор боится мужчин.