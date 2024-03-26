Продюсер раскрыл, почему западные звезды проигнорировали теракт в «Крокусе» Продюсер Рудченко: звезды Запада боятся осуждать теракт в «Крокусе» из-за выгоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Западные звезды шоу-бизнеса боятся открыто осуждать теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», потому что не хотят, чтобы их ассоциировали с Россией, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, в нынешних реалиях иностранным артистам выгоднее придерживаться государственной точки зрения, чтобы не столкнуться с критикой.

Конечно, западные артисты боятся прослыть агентами Кремля, не хотят, чтобы их имена ассоциировались с Россией. На Западе сейчас, наверное, артисту выгодно придерживаться государственной точки зрения, — пояснил продюсер.

Рудченко добавил, что на Западе звезды фактически вынуждены высказываться по некоторым темам, осуждая действия России. Такая позиция приносит им не только одобрение общества, но и определенные преференции, что положительно сказывается на доходах.

Они должны осуждать определенным образом действия России, тогда они получают поддержку, должности. А если поддержать Россию открыто... Даже если внутренне поддерживают, они не хотят этого показывать, — заключил он.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Назаров после трагедии в «Крокус Сити Холле» сочинил стихотворение, записал видео и выложил его на своем YouTube-канале. Он не стал выражать соболезнования семьям и близким погибших, зато осудил россиян за дискуссию о смертной казни, добавил, что жители страны «любят смерть». Такое поведение привело к тому, что актера призвали лишить звания народного артиста.