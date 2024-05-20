Продюсер раскрыл главную ошибку «Новой Фабрики звезд» Продюсер Бабичев: «Новая Фабрика звезд» не подарила ни одного хита

Фото: НТВ

Реалити-шоу «Новая Фабрика звезд»

Реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» не подарило ни одного хита, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Он подчеркнул, что можно было сделать композицию, которая оказалась бы сейчас в тренде. По словам эксперта, даже самые худшие песни из первых сезонов шоу до сих пор можно напеть и вспомнить.

На мой взгляд, странно, что нет таких хитов, как было раньше. Это же несложно. Но можно сделать то, что въедается в голову, что будет в тренде сейчас. Даже вспоминая самые худшие песни из первой, второй, третьей «Фабрики», мы их до сих пор помним и можем напеть, может, без знания текста, но хотя бы мелодию, — пояснил Бабичев.

Критик напомнил, что до этого авторами выступали Игорь Матвиенко и Максим Фадеев. По его словам, это было золотое для них время, поскольку все, что выпускали продюсеры, становилось хитами. В «Новой Фабрике звезд» тем временем наблюдаются проблемы с форматом, уточнил Бабичев. Он считает, что шоу стало неинтересным, хотя продюсеры и организаторы сильно старались привлечь внимание, в том числе и именами.

В какой-то момент времени стало неинтересно, как бы ни старались продюсеры и организаторы, в частности привлечь именами. В этом году это разнополярные [Сергей] Жуков и [Серегй] Шнуров, но как будто что-то не то, — добавил продюсер.

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» Аркадий Евтушенко ранее рассказал, что считает своего наставника на проекте Шнурова педантичным. По словам молодого артиста, лидер группы «Ленинград» очень требовательный.