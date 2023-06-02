Продюсер «Ласкового мая» рассказал о готовившемся на него покушении Разин: в Турции задержан человек, которому заплатили за покушение на меня

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что на него готовилось покушение. Он сообщил на своем канале в YouTube, что обратился за помощью к турецкой полиции и там начато разбирательство по его заявлению. Уже задержан один человек, который дает показания.

Только что я вышел из [отделения] полиции Анталье, где спецорганы сейчас расследуют планирующееся покушение на меня. Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова. Но так как работают спецслужбы Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола, которые работали на территории РФ, они вышли практически на след убийцы Юры и Сергея, — заявил Разин.

По словам Разина, задержанный мужчина уже покупал оружие, из которого должен был совершить заказное убийство.

Да, действительно было очень опасно, поскольку этот человек уже договаривался, чтобы приобрести здесь оружие. И сейчас спецорганы Турции совместно со спецорганами США сейчас разбираются со спецслужбами Российской Федерации, — рассказывает продюсер.

Со слова Разина, злоумышленники в курсе, что концерты с хитами «Ласкового мая» пройдут в Турции, Европе, России, и намеревались убить его. Продюсер заявил, что не жалеет никаких денег на охрану для участников группы и заявил, что недоброжелатели не имеют права пользоваться напряженной международной ситуацией, чтобы «под шумок» ликвидировать всех участников, имеющих доход с проекта.

Также Разин заявил, что в России продолжается разбирательство по авторским правам на треки группы «Ласковый май». Сейчас он ожидает решения Конституционного суда по этому вопросу.

В ноябре 2022 года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений об отсутствии у него авторских прав на треки «Ласкового мая». В начале июня 2022 года Ставропольский краевой суд постановил, что все права на треки группы принадлежат Юрию Шатунову.