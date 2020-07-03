Продюсер «Ласкового мая» назвал чушью выигранный Шатуновым суд

https://static.news.ru/photo/0de4bf26-bdb5-11ea-bc4a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал «полной чушью» сообщения о том, что экс-солист группы Юрий Шатунов выиграл «какой-то» суд. Речь идёт о решении Арбитражного суды Москвы, удовлетворившего иск Шатунова о правах на песни ансамбля.

Суд признал незаконным лицензированный договор певца с компанией «Честная музыка», который запрещал ему исполнять композиции группы. Андрей Разин с таким решением не согласился и пообещал, что оно обязательно будет отменено.

Продюсер легендарной группы начала 90-х уверен, что никто из её бывших солистов не имеет права петь песни «Ласкового мая». Со страниц своего Instagram Разин обратился к поклонникам, заявив, что выносившая решение судья даже «не видела в глаза» ни самого продюсера, ни правообладателя. К тому же суд даже не уведомил Разина о начале процесса, сообщил музыкант.

Это всё полная ерунда и чушь. Судья, которая вынесла решение, не видела в глаза ни меня, ни правообладателя, потому что, привлекая меня к процессу, суд даже не уведомил меня об этом. Поэтому вышестоящая инстанция объективно отменит это решение, — пообещал фанатам Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свою позицию «Честная музыка» обосновала тем, что является обладателем прав на музыку, текст и на фонограмму. Однако на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на своё исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм не подписывал.