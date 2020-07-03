Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал чушью выигранный Шатуновым суд

08:09, 04 июля 2020 11
Андрей Разин Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин назвал «полной чушью» сообщения о том, что экс-солист группы Юрий Шатунов выиграл «какой-то» суд. Речь идёт о решении Арбитражного суды Москвы, удовлетворившего иск Шатунова о правах на песни ансамбля.

Суд признал незаконным лицензированный договор певца с компанией «Честная музыка», который запрещал ему исполнять композиции группы. Андрей Разин с таким решением не согласился и пообещал, что оно обязательно будет отменено.

Продюсер легендарной группы начала 90-х уверен, что никто из её бывших солистов не имеет права петь песни «Ласкового мая». Со страниц своего Instagram Разин обратился к поклонникам, заявив, что выносившая решение судья даже «не видела в глаза» ни самого продюсера, ни правообладателя. К тому же суд даже не уведомил Разина о начале процесса, сообщил музыкант.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð³Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ð¸ ÑÐ°Ð½Ð°ÑÑ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¸ Ð¼Ð°Ð¸Â», ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐµ Ð»ÑÐ±ÑÑ Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ ÑÑÐµÐ´ÑÑÐ²Ð° Ð¼Ð°ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¸ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸Ð¸ ÑÑÑÐ±ÑÑ Ð¾ ÑÐ¾Ð¼, ÑÑÐ¾ Ð®ÑÐ° Ð¨Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ð² ÑÐºÐ¾Ð±Ñ Ð²ÑÐ¸Ð³ÑÐ°Ð» ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð¸-ÑÐ¾ ÑÑÐ´. Ð­ÑÐ¾ Ð²ÑÐµ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ ÐµÑÑÐ½Ð´Ð° Ð¸ ÑÑÑÑ. Ð¡ÑÐ´ÑÑ, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÐ°Ñ Ð²ÑÐ½ÐµÑÐ»Ð° ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð½Ðµ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ»Ð° Ð² Ð³Ð»Ð°Ð·Ð° Ð½Ð¸ Ð¼ÐµÐ½Ñ, Ð½Ð¸ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÐµÐ»Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾, Ð¿ÑÐ¸Ð²Ð»ÐµÐºÐ°Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ðº Ð¿ÑÐ¾ÑÐµÑÑÑ, ÑÑÐ´ Ð´Ð°Ð¶Ðµ Ð½Ðµ ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð¸Ð» Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¾Ð± ÑÑÐ¾Ð¼. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð²ÑÑÐµÑÑÐ¾ÑÑÐ°Ñ Ð¸Ð½ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ñ Ð¾Ð±ÑÐµÐºÑÐ¸Ð²Ð½Ð¾ Ð¾ÑÐ¼ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÐ¾ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ. ÐÐ° ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½ÑÑÐ½Ð¸Ð¸ Ð´ÐµÐ½Ñ Ð®ÑÐ¸Ð¸ Ð¨Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ð², Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ Ð²ÑÐµ ÑÐ¾Ð»Ð¸ÑÑÑ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¸ Ð¼Ð°Ð¸Â» Ð±ÐµÐ· ÑÐ°Ð·ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÐµÐ»Ñ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÑÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð° Ð¿ÐµÑÑ Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ. ÐÑÐµ Ð´Ð¾ÐºÑÐ¼ÐµÐ½ÑÑ, Ð¾Ð±Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²ÑÐ²Ð°ÑÑÐ¸Ðµ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÐµÐ»Ñ, Ð±ÑÐ´ÑÑ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÑÐ°Ð²Ð»ÐµÐ½Ñ Ð² ÑÑÐ´ Ð¸ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð²ÑÐ½ÐµÑÐµÐ½Ð¾ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ. Ð¢Ð°Ðº, ÑÑÐ¾ ÑÐ¿Ð¸ÑÐµ ÑÐ¿Ð¾ÐºÐ¾Ð¸Ð½Ð¾. ÐÑÐµ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð° Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÐµÐ½Ñ. Ð¢Ð°Ðº, Ð½Ð° ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½ÑÑÐ½Ð¸Ð¸ Ð´ÐµÐ½Ñ, ÐºÑÐ¾Ð¼Ðµ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð¸ ÐÐ½Ð´ÑÐµÑ ÐÑÑÐ¾Ð²Ð° Ð½Ð¸ÐºÑÐ¾, Ð²ÐºÐ»ÑÑÐ°Ñ Ð®ÑÑ Ð¨Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ð²Ð°, Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð° Ð¿ÐµÑÑ Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¸ Ð¼Ð°Ð¸Â», Ð¿Ð¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ, Ð²ÑÐ½ÐµÑÐµÐ½Ð½Ð¾Ðµ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ, Ð¿Ð¾ÐºÐ° Ð½Ðµ Ð²ÑÑÑÐ¿Ð¸Ð»Ð¾ Ð² Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½ÑÑ ÑÐ¸Ð»Ñ Ð¸ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð¾Ð±Ð¶Ð°Ð»Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¾. ÐÑ Ñ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ¼ Ð¾Ð±ÑÐ·Ð°ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾ Ð´Ð¾ÐºÐ°Ð¶ÐµÐ¼ ÑÑÐ´Ñ, ÑÑÐ¾ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð¾ÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð´Ð»Ñ ÑÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÑ. ÐÐ¾ÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÐ¾Ñ ÑÐ°ÐºÑ, ÑÑÐ¾ Ð®ÑÐ¸Ð¸ Ð¨Ð°ÑÑÐ½Ð¾Ð² Ð¿Ð¾ÐµÑ ÑÑÐ¸ Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ - ÑÑÐ¾ Ð³ÑÑÐ±ÐµÐ¸ÑÐµÐµ Ð½Ð°ÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð°. Ð­ÑÐ¾ ÑÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð½Ðµ Ð²ÑÑÑÐ¿Ð¸Ñ Ð² Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð½ÑÑ ÑÐ¸Ð»Ñ, Ð¿Ð¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½ Ð½Ð° ÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð½Ðµ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¾Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð´Ð°ÑÐµÐ»ÐµÐ¸.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐÐ½Ð´ÑÐµÐ¸ Ð Ð°Ð·Ð¸Ð½ "ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¸ ÐÐ°Ð¸" (@razin_andrei_lm)

Это всё полная ерунда и чушь. Судья, которая вынесла решение, не видела в глаза ни меня, ни правообладателя, потому что, привлекая меня к процессу, суд даже не уведомил меня об этом. Поэтому вышестоящая инстанция объективно отменит это решение, — пообещал фанатам Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что свою позицию «Честная музыка» обосновала тем, что является обладателем прав на музыку, текст и на фонограмму. Однако на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на своё исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм не подписывал.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях