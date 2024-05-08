Продюсер Дворцов раскрыл, сколько стоит победа на «Евровидении» Продюсер Дворцов: современные шоу на «Евровидении» выглядят нищебродскими

Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведущие Малин Окерман и Петра Меде во время первого полуфинала 68-го конкурса песни Евровидение

Международный песенный конкурс «Евровидение» в последние годы сильно коммерициализировался, поделился мнением с NEWS.ru музыкальный продюсер Сергей Дворцов, который трижды посещал это мероприятие в качестве гостя. По его словам, любой исполнитель или его продюсер могут купить место в полуфинале, стартовая цена — €2 млн.

К сожалению, «Евровидение» в последние годы коммерциализировано. При наличии финансовых возможностей любой исполнитель или его продюсер в состоянии купить себе место в полуфинале и финале. Цена вопроса от €2 млн, — рассказал он.

Дворцов отметил, что это сильно сказывается на вокальной составляющей конкурса, которая с каждым годом становится все ниже. По его словам, даже зрители в Европе теряют интерес к состязанию по этой причине.

Да и кроме того, на первый план выходят не вокальные данные, а скандальный образ исполнителей и шоу. Но и тут есть нюансы, — пояснил эксперт.

Продюсер напомнил, что еще несколько лет назад, когда от России выступали Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан, участники конкурса ставили фееричные шоу со вкусом. Современные же шоу он назвал «нищебродскими», отметив, что это «полный разврат и кринж».

Мужики в стрингах на сцене! Это — так называемые «новые тренды» западного шоубиза. Я бы назвал это словом на букву «г». Дешевое шоу, дешевая постановка. Прекрасно, что Россия в этом «г» не участвует, — отметил Дворцов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин ранее заявил, что конкурс «Евровидение» не несет никакой смысловой нагрузки, кроме политической. По его словам, в нем давно нет музыки.