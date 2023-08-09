Продавшая смертельную дозу внуку Роберта Де Ниро женщина пойдет под суд Fox News: продавшей наркотики внуку Роберта Де Ниро женщине предъявлено обвинение

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Внук американского актера Роберта Де Ниро скончался от токсического воздействия смеси из шести медицинских препаратов и запрещенных веществ, сообщает Fox News со ссылкой на главного судмедэксперта Нью-Йорка. 20-летняя женщина, продавшая Леандро Де Ниро Родригесу смертельное вещество, арестована и ждет вердикта суда. Предположительно, она распространяла поддельные таблетки с наркотическим эффектом, которые привели к гибели 19-летнего внука Де Ниро, уточняет издание.

20-летняя София Хейли Маркс была арестована в связи со смертью Родригеса. По словам источника в правоохранительных органах, она продала наркотики Родригесу, после чего его нашли мертвым 2 июля в его квартире на Манхэттене. Смерть Родригеса была признана несчастным случаем. Женщину задержали сотрудники полиции под прикрытием, которые купили у нее 50 аналогичных таблеток, — пишет Fox News.

Две недели спустя Маркс предстала перед федеральным судом Манхэттена, ей предъявлено обвинение по трем пунктам в торговле наркотиками. В материалах дела утверждается, что девушка продавала поддельные медицинские таблетки, в которые были добавлены наркотические вещества.

Она [София Хейли Маркс] якобы предупредила его [Леандро Де Ниро Родригеса], что таблетки опасны. После того, как Родригес принял одну из таблеток, он умер от предполагаемой передозировки наркотиков. Маркс написала Родригесу на следующий день: «Ты в порядке?» но, согласно расследованию, ответа не получила, — сказал источник.

Ранее Де Ниро высказался о смерти 19-летнего внука Леандро. Он заявил, что глубоко опечален в связи с произошедшим, и попросил не беспокоить семью в этот тяжелый момент.

Внука Де Ниро обнаружили без сознания 2 июля в квартире на Манхэттене стоимостью $1 млн. Рядом с телом Леандро нашли тарелку с белым порошком.

4 июля семья покойного приехала в похоронное бюро Фрэнка Э. Кэмпбелла в Нью Йорке на опознание тела. Де Ниро сопровождали 51-летняя дочь Дрена и художник Карлос Родригес, родители Леандро.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью