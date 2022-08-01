Наташа Королёва опровергла слухи о своей эмиграции в США и назвала истинную причину своего отъезда в Америку. Артистка решила повидаться с мамой, которой в силу возраста трудно выбираться в Россию, сообщает PROZVEZD .
Конечно, я никуда не эмигрировала. Об этом не может идти даже и речи. Послушайте, я — артист международного масштаба, с 16 лет выступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно. У меня здесь живут сестра, племянница, мама, — заявила певица.
По словам Королёвой, у неё выдалось несколько свободных дней, которые она использовала для свидания с родственниками. График звезды расписан на несколько месяцев вперёд, поэтому она не может себе позволить надолго задерживаться за границей.
Почему у нас сразу начинают придумывать какие-то скандалы, приплетать семейные разборки, измену родине? — возмущена Королёва.
По возвращении из США певица планирует полететь в Махачкалу по приглашению президента Дагестана. Артистка обещает поклонникам интересное мероприятие.
Я очень рада, что уже на протяжении тридцати лет являюсь одной из самых гастролирующих артисток, — заключила певица.
Ранее экс-адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал о том, какие последствия грозят певице Наташе Королёвой в случае развода с Сергеем Глушко (более известным как Тарзан). По его словам, сумма, которую певице придётся отдать, составит более ₽88 млн.