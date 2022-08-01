«Приплетают измену родине»: Наташа Королёва опровергла эмиграцию в США Наташа Королёва назвала визит к маме причиной отъезда в США

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Наташа Королева

Наташа Королёва опровергла слухи о своей эмиграции в США и назвала истинную причину своего отъезда в Америку. Артистка решила повидаться с мамой, которой в силу возраста трудно выбираться в Россию, сообщает PROZVEZD .

Конечно, я никуда не эмигриро­вала. Об этом не мож­ет идти даже и речи. Послушайте, я — арт­ист международного масштаба, с 16 лет вы­ступаю по всему миру. В Америке, как вы знаете, бываю регулярно. У меня здесь жи­вут сестра, племянни­ца, мама, — заявила певица.

По словам Королёвой, у неё выдалось несколько свободных дней, которые она использовала для свидания с родственниками. График звезды расписан на несколько месяцев вперёд, поэтому она не может себе позволить надолго задерживаться за границей.

Почему у нас сразу начина­ют придумывать какие­-то скандалы, припле­тать семейные разбор­ки, измену родине? — возмущена Королёва.

По возвращении из США певица планирует полететь в Махачкалу по приглашению президента Дагестана. Артистка обещает поклонникам интересное мероприятие.

Я очень рада, что уже на протяжен­ии тридцати лет явля­юсь одной из самых гастролирующих артист­ок, — заключила певица.

Ранее экс-адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин рассказал о том, какие последствия грозят певице Наташе Королёвой в случае развода с Сергеем Глушко (более известным как Тарзан). По его словам, сумма, которую певице придётся отдать, составит более ₽88 млн.