«Приличная сумма»: Милохину грозит штраф за уход из «Ледникового периода» Озвучены цифра возможного штрафа Дани Милохина за срыв съемок в «Ледниковом периоде»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале в самый разгар шоу, чем поставил организаторов в сложную ситуацию: партнеру Евгении Медведевой организаторы срочно ищут замену. Что стоит за поступком Милохина: это умелый пиар-ход для привлечения внимания к себе и программе или он действительно устал? Какую неустойку в таком случае заплатит блогер? Об этом — в материале NEWS.ru.

Уход Дани Милохина из проекта не является пиар-ходом со стороны «Ледникового периода», заявил NEWS.ru источник, работающий в шоу Первого канала. Напомним, что в прошлом сезоне Милохин и Медведева, тоже катавшиеся вместе, создавали видимость пары на протяжении шоу и опровергли слухи о романе только по завершении проекта.

Нет, такого пиара (уход из шоу одного из ключевых участников. — NEWS.ru ) нам не надо бы было. Но так случилось. Связались с ненадежным человеком, теперь огребаем, — пояснили в съемочной группе шоу.

Источник NEWS.ru подчеркнул, что возвращение Милохина на лед невозможно, так как «отношения разорваны».

Представитель съемочной группы добавил, что за годы существования «Ледникового периода» в проекте «происходило разное». Некоторые участники выбывали из шоу, «прикрываясь якобы полученными травмами».

Но такого, чтобы артист шоу заявил, что «я устал, я ухожу», не случалось, — отметили на площадке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева и Даня Милохин

Уход из «Ледникового периода» Милохин на своей странице в соцсети действительно объяснил усталостью и отсутствием понимания смысла дальнейшего участия в проекте. Хотя по правилам шоу все участники перед стартом подписывают контракт, обязуясь исполнять все его пункты. В договоре обычно прописываются и штрафные санкции в случае его нарушения.

Продюсер шоу Илья Авербух в беседе с NEWS.ru сказал, что «мы просто работаем дальше и ищем замену». Он отказался говорить о сумме штрафа для участника проекта.

Продюсер Антонина Саврасова-Абрамова, которая ранее работала с участвовавшими в «Ледниковом периоде» шоуменом Никитой Джигурдой и актером Вадимом Колгановым, подтвердила NEWS.ru: в контрактах артистов всегда прописываются санкции за нарушение правил проекта, в частности за срыв съемки. По ее словам, сумма штрафа «начиналась от цифры с шестью нулями, это если считать в рублях».

Известный адвокат Сергей Жорин не исключает, что Милохину придется понести финансовые потери в связи с решением самовольно покинуть проект.

Кроме штрафов, которые прописаны в договоре, виновная сторона должна возместить также подтвержденные убытки, — уточнил Сергей Жорин.

Юрист отметил, что за время своей работы не раз пересекался с сотрудниками юридического департамента Первого канала и высоко оценивает их профессиональный уровень. По сведениям Сергея Жорина, юристы Первого «специализируются на подобных правоотношениях, имеют серьезную судебную практику». Адвокат выразил уверенность, что в случае предъявления претензий к Милохину с него «в судебном порядке будет взыскана приличная сумма».