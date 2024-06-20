Пригожин заявил, что ему крайне не хватает Урганта на телеэкранах Продюсер Пригожин: шоу Урганта привлекало нас подходить к телевизору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему крайне не хватает Ивана Урганта на телеэкранах. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что программа Урганта была абсолютно гармонична в эфире Первого канала, а сам он харизматичный и красивый человек.

Сам Иван очень комфортный в плане общения и в плане всего. Мы всегда были в восторге. Очень важно, чтобы были профессиональные и воспитанные люди. В нем сочетается все. И культура, и воспитание, и грация. Это династия, у него отец актер, бабушка известная актриса, мы выросли на фильмах с ее участием. От осины не родятся апельсины. И в этом смысле на нем природа не отдохнула, — отметил Пригожин.

Он добавил, что питает к Урганту абсолютную симпатию и уважение. При этом Пригожин не знает, вернется ли телеведущий обратно в шоу.

Да, его программы были интересными. Это то, что привлекало нас подходить к телевизору. Очень хорошая, эффективная и концептуальная программа у него была, — пояснил продюсер.

Ранее в СМИ начали обсуждать возможное возвращение Урганта на телеэкраны, о чем намекнул Константин Эрнст. Глава Первого канала стал членом жюри в новом выпуске КВН и спросил у участников, по каким телепрограммам они тоскуют. Один из участников предложил вернуть передачу «Вечерний Ургант» и старого ведущего. Зал одобрил идею громкими аплодисментами и одобрительными возгласами. Сам Эрнст лишь улыбнулся и не дал конкретного ответа на предложение.