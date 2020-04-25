Пригожин высказался о скандале с Тодоренко

https://static.news.ru/photo/357b06a8-8746-11ea-a91c-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг решения журнала Glamour лишить Регину Тодоренко звания «Женщина года». По его словам, известная по передаче «Орёл и решка» ведущая могла высказать такое мнение по неосторожности.

Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что всё, — заявил продюсер в интервью «Газете.Ru».

Пригожин добавил, что его супруга, певица Валерия, сама ставшая жертвой домашнего насилия, уверена, что нельзя «уничтожать» Тодоренко после её слов. Валерия ещё вчера возмущалась заявлением ведущей, «но сегодня у неё все вопросы отпали», отметил продюсер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Регина Тодоренко во второй раз публично извинилась за свои слова о домашнем насилии, спровоцировавшие скандал. Телеведущая также рассказала, что до инцидента со своими неловкими высказываниями и не подозревала о масштабах проблемы домашнего насилия.