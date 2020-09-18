Пригожин встал на защиту поддержавшего Лукашенко Баскова

https://static.news.ru/photo/7478c6c6-f9c2-11ea-8016-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за певца Николая Баскова, который поддержал белорусского президента Александра Лукашенко.

Николай Басков сам по себе позитивный уникальный человек, добрый. Он не «гнилой». Я бы не стал его осуждать, говорить правильно он сделал или неправильно он сделал, — отметил шоумен в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как подчеркнул Пригожин, Николай «взрослый мальчик и сам принимает решения», однако правильно ли поступил Басков, по мнению продюсера, покажет только время.

Николай Басков вместе со своим коллегой, «королём российской поп-сцены» Филиппом Киркоровым поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.

При этом 17 сентября Басков находился в Минске, там он выступил на концерте в поддержку президента. После этого белорусы начали писать гневные комментарии в Instagram и критиковали «золотой голос России» за решение приехать в столицу Белоруссии.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не президент Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее автор песни и клипа «Любимую не отдают» Евгений Олейник, создавший композицию в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, почему в ролике приняли участие артисты из России.