Пригожин разозлил фанатов покупкой рыбы за несколько тысяч долларов

https://static.news.ru/photo/34dc017c-bf34-11ea-ac20-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин, только недавно жаловавшийся на бедственное положение артистов, разозлил подписчиков покупкой дорого рыбы за несколько тысяч долларов. Продюсер наивно снялся рядом с огромной чудо-рыбой у накрытого стола, чем вывел из себя пользователей.

О стоимости рыбы сообщил Telegram-канал «Только никому» и это на фоне недавних жалоб Пригожина на безденежье.

Когда-то она плавала, — радостно подписал снимок продюсер.

Подписчики буквально обрушились на мужа Валерии с саркастическими замечаниями насчёт выплат от государства и «выводов» о том, как живут банкроты. «Ну вот, а говорите есть нечего, голодаете, денег просите», «Рыбка как раз для бедствующих артистов», «Это на субсидию от государства», «Наверное, на выплату решил шикануть — гулять так гулять», «Раздаст бедным», издеваются над Пригожиным в комментариях пользователи.

Только недавно Пригожин устроил словесную перепалку с Сергеем Шнуровым, заявив, что из-за пандемии артисты «остались без денег» и государство должно поддержать их. Позже продюсер поспешил объясниться, что имел в виду не себя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к продюсеру Иосифу Пригожину после его жалоб на тяжёлое финансовое положение. Супруг Валерии обмолвился о том, что звёзды британской музыки во главе с Полом Маккартни и Эриком Клэптоном попросили помощи у государства из-за пандемии. В ответ Губерниев посоветовал продюсеру поехать в Великобританию и там просить помощи.