Пригожин рассказал о главном подарке Валерии в день рождения

https://static.news.ru/photo/2e86e4ca-9f8c-11eb-9d2f-96000091f725_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия с внучкой Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как его супруга, певица Валерия, отметит 53-й день рождения. Самым приятным сюрпризом он назвал утренний визит внучки Селин, которая появилась на свет в начале года в семье сына Валерии Арсения Шульгина.

Сегодня с утра внучка пришла в красивом нарядном платье, и это был самый большой праздник для Валерии, — рассказал «Пятому каналу» Пригожин.

По его словам, вечером состоится уже ставший традиционным в день рождения концерт Валерии в Крокус Сити Холле. Он, как и супруга, считает, что в этот день не может быть ничего лучшего для артиста, чем встреча со зрителем.

Как писал NEWS.ru, сама Валерия в этот день обратилась в соцсетях к своей маме Галине Перфиловой, поблагодарив за жизнь, за веру в неё и бесконечную любовь. Она отметила, что на праздничный концерт мама приехать не сможет, потому что только недавно поставила прививку от коронавируса, и пока рано выходить в люди. Она пообещала, что на день рождения самой мамы они отлично погуляют, а пока нужно беречь здоровье.

17 апреля народная артистка России празднует 53-летие.