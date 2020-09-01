Пригожин показал трогательный момент со свадьбы сына Валерии

https://static.news.ru/photo/d322f238-ec7e-11ea-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в своём Instagram трогательное видео, на котором его пасынок Арсений Шульгин и Лиана Волкова танцуют свой первый танец под песню Валерии.

На этом моменте плакал весь зал, — написал Пригожин в своём микроблоге.

Певица, сдерживая слёзы, поёт песню про любовь. А в этот момент её сын кружится в танце со своей возлюбленной.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу 28 августа на берегу Живописной бухты в Москве. Отца жениха на торжественное мероприятие не пригласили.

Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в прошлом году, предложение сделал месяц назад. Многие связали такое решение с беременностью невесты, хотя официального подтверждения этому нет.

Валерия воспитывает троих детей от предыдущего брака с продюсером Александром Шульгиным — дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Всех троих Пригожин называет родными детьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена модельера Валентина Юдашкина Марина пришла на свадьбу к сыну Валерии в шёлковом платье-сорочке. Она поддержала дресс-код мероприятия, требовавший, чтобы все женщины на свадьбе Арсения Шульгина были в белом.