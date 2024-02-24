Пригожин назвал главное богатство России Продюсер Пригожин назвал культуру главным богатством России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Главным богатством России является ее культура, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, запретить культуру невозможно, поскольку она является базой любого человека.

Главное богатство России — это ее культура. Это самое большое наследие, которое есть у нашей страны, богатейшая культура. Она не просто оставляет свой след, она формирует человеческий разум в нужном русле. Как только вы отказываетесь от культуры, обладающей такими фантастическими ресурсами, вы становитесь бедным, — заявил Пригожин.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что культура и спорт — это то, что объединяет людей. Как он отметил, при любых конфликтах творчество великих авторов остается актуально.

Войны были, но Пушкин оставался Пушкиным, Толстой — Толстым, все произведения великих писателей по-прежнему остаются актуальными на всей планете, это база, — сказал он.

Пригожин констатировал провал попыток «отмены» русского языка и наших спортсменов. Запретить культуру, по словам продюсера, не удастся.

Почему не работают дипломатические инструменты в части переговорных процессов? Почему культура страдает, почему страдают спортсмены? Вот это главный вопрос. Что делают украинские господа? Пытаются запретить культуру и спорт, лишить людей [возможности] гордиться своей культурой и спортсменами. Это главное в этой истории. Запретить культуру невозможно, она объединяет людей, она в крови каждого человека, — заключил он.

Ранее Пригожин горячо приветствовал идею съемок фильма-байопика об основателе ЛДПР Владимире Жириновском со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Продюсер выразил уверенность, что молодой актер отлично сыграет политика.