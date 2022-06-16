«Приехала посмотреть»: Собчак усмехнулась над незрячей Гурцкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак пошутила насчет слепоты певицы Дианой Гурцкой, которая появилась на Петербургском международном экономическом форуме. Свою мысль она озвучила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Диана Гурцкая приехала посмотреть стенды, — лаконично пошутила Собчак.

Пользователи сети обрушились гневными комментариями на журналистку. Одни обвинили ее в неуместности шутки, другие посчитали, что она завидует Гурцкой, которая смогла попасть на ПМЭФ, в отличии от нее.

Собчак просто завидует что ей на форум не попасть. Вот она и бесится и рвёт на себе волосы, — заявил один из комментаторов во ВКонтакте.

Впоследствии Собчак отредактировала свою публикацию и рассказала, что Гурцкая и сама иронизирует над своим состоянием. В качестве примера она привела песню певицы «Я не вижу других кандидатов».

Думаю, что у нее с чувством юмора как раз все в порядке, — поделилась телеведущая.

Ранее Ксения Собчак рассказала о природном страхе при виде робота Дуняши на ПМЭФ, проходящем в Санкт-Петербурге. По ее словам, изобретение навеяло ей мысли об эффекте «зловещей долины» (эффект, когда похожий на человека робот вызывает неприязнь и отвращение).