«Придумка»: Соседов усомнился в браке между Садальским и Максаковой

https://static.news.ru/photo/ffabcb30-b899-11eb-8980-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик в беседе с NEWS.ru усомнился в правдивости брака между Станиславом Садальским и 80-летней Людмилой Максаковой. По его мнению, эта новость может быть выдумкой артиста.

Соседов считает, брак мог быть заключён не по расчёту, так как Садальский человек не бедный, хоть и не дотягивает до доходов Максима Галкина, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

У самой Максаковой, безусловно, есть сбережения наверняка, она действующая актриса. Но мне трудно что-либо сказать, тем более если это она предложила. Она очень строгая, это не Алла Пугачёва, это совсем другой уровень ментальный. Если бы Максаковой нужен был пиар, она давала бы интервью, но она их не даёт. Пиар вряд ли ей нужен, она уважаемая актриса с высоким окладом и пенсией, — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть любовь между артистами, критик задался вопросом, почему это произошло так поздно.

В 80 лет любовь? Тоже нестыковка. Может быть, это пиар от Стаса, он мог такое предложить ей. Мне кажется, это всё придумал изначально Стас, не Людмила Васильевна, это не её стиль. Я думаю, что это придумка Садальского, но не без её ведома, она очень строгая, — заключил Соседов.

Ранее стало известно, что Садальский намерен жениться на Максаковой. Подробности о свадьбе знаменитости раскрывать не стали, так как «счастье любит тишину». Садальский заявил, что легендарная актриса сама сделала ему предложение. Новостью заслуженный артист успел уже удивить и дочку Максаковой, оперную певицу Марию.