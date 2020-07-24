Пресняков признался, что «понимает собачий язык»

https://static.news.ru/photo/33eae054-cd93-11ea-9571-fa163e074e61_660.jpg Владимир Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец Владимир Пресняков на своей официальной странице в социальной сети опубликовал видеоролик, в котором в шутку признался, что понимает язык собак. По ходу ролика исполнитель общается со своим маленьким пёсиком.

Пресняков отметил, что не просто владеет собачьим языком, но знает его в совершенстве. Также он призвал всех, кому непонятно, что говорят «лучшие друзья человека», обращаться к нему.

По-моему, мой хозяин дурачина, — подписал пост в Instagram Пресняков, видимо, транслируя на человеческом языке слова своей собаки.

Пёс певца на видео с лёгким удивлением наблюдает за хозяином. Подписчики Преснякова умилились записи. Большинство из них нашли кадры трогательными, а собаку очаровательной. Некоторые даже постарались определить, о чём думал пёсик во время записи.

У него такое выражение, будто говорит: «Ой, что-то неладное с хозяином происходит! Ой, надо скорую вызывать, — цитируют одну из подписей «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что жена Преснякова Наталья Подольская изрядно удивила поклонников фото с лысой головой. Супруга певца объяснила это жаждой «шокирующих перемен».

Многие решили, что певица экспериментирует с новым сценическим образом и даже сравнили её с инопланетянкой. Но большинство фолловеров действительно были шокированы новым образом артистки.