Представитель Киркорова отреагировала на шутку Галкина про голову Скабеевой Представитель Киркорова Успенская заявила, что певца не задела шутка Галкина про голову Скабеевой

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Максим Галкин

Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в комментарии для NEWS.ru предположила, что певца никак не задела шутка Максима Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов) о нем. Ранее в Сети появилась запись, на которой Галкин со сцены заявлял, что перемирие в зоне проведения СВО наступит на несколько дней, если Киркоров появится там в прозрачных колготках и с головой телеведущей Ольги Скабеевой в руке.

Филиппа Бедросовича ничем не задеть. Филипп сосредоточен сейчас полностью на своем шоу, так как не за горами день рождения. Не думаю, что он даже и видел эти шутки, — заявила представительница артиста.

Успенская не стала комментировать шутку Галкина и не думает, что Киркоров хотел бы комментировать ее.

Комментировать точно Филипп не будет шутки. Я не буду комментировать шутки. Спасибо, — завершила свой комментарий Успенская.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин назвал нападки на певицу Аллу Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он призвал прекратить травлю Примадонны, которая покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми после начала СВО.