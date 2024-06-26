Предсказано будущее Моргенштерна после возвращения в Россию Соседов: если Моргенштерн вернется в Россию, ему ничего не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов на мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, обсудил с NEWS.ru возможные последствия возвращения рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию. По его мнению, никаких печальных последствий не будет.

Если он вернется, я думаю ему ничего не будет. У нас всех прощают. Но мне неинтересно и неважно, вернется он или нет, — резюмировал критик.

Ранее Соседов предложил оставить в покое «старушку» Софию Ротару. По его словам, она на сцене уже все сказала, ей пора уже и честь знать.

Критик также назвал гитариста Дмитрия Четвергова музыкантом экстра-класса и виртуозом, который добился больших высот мастерства. По мнению критика, признание его заслуг со стороны государства несколько запоздало. Но даже если бы Четвергову не было присвоено звание заслуженного артиста России, музыкант потерял бы только добавку к пенсии, отметил он.

Советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин рассказывал, какую пользу ему приносит такое звание. Музыкант подчеркнул, что он человек возрастной и находится на пенсии уже шесть лет. Звание дает значительную прибавку к пенсии, она больше, чем сама выплата. Сюткин отказался назвать точную цифру, но подчеркнул, что она достойная.