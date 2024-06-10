«Предлагали заснять голой»: отец Фриске раскрыл шокирующий секрет Отец Жанны Фриске: работникам морга предлагали миллион за ее фото

Фото: legion-media.ru

Жанна Фриске

Сотрудникам морга, где после смерти находилось тело певицы Жанны Фриске, предложили миллион рублей за ее обнаженные фотографии, рассказал отец артистки Владимир Копылов в анонсе программы «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, работники учреждения отказались делать снимки.

Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой, — поделился Копылов.

Отец Фриске также отметил, что ее бывший супруг Дмитрий Шепелев настраивает внука Платона против близких. Мальчику якобы рассказали, что семья артистки украла у него деньги, а бабушка, мать певицы, вовсе умерла.

Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести, — возмутился отец артистки.

Певица Жанна Фриске состояла в группе «Блестящие», потом выступала сольно, снималась в кино и различных телешоу. Ее жизнь оборвалась в 40 лет: у певицы был рак мозга.

Ранее от рака скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Ее похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Она упокоилась рядом с народной артисткой РФ Ниной Руслановой и народным артистом СССР Николаем Сличенко.