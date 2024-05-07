PR-директор Сукачева опровергла отказ музыканта выступать перед россиянами PR-директор Сукачева назвала фейком новость об отказе артиста выступать в России

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Гарик Сукачев

Новость о том, что певец Гарик Сукачев отказался выступать в российских регионах после срыва тура, не соответствует действительности, рассказала NEWS.ru PR-директор артиста Анастасия Рогожникова. По ее словам, музыкант не намерен приостанавливать творческую деятельность и уже готовится к новым концертам.

Информация, которая появилась в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. И мне бы хотелось обратиться к тем журналистам, которые пишут непроверенные данные: обращайтесь к источникам, проверяйте сайт, официальный Telegram-канал Игоря Сукачева. Потому что это сообщение действительно очень странное, непонятно, откуда взяли эту информацию. Отмена нескольких концертов, которая произошла из-за безответственных организаторов, — это не повод не давать концерты в будущем, — рассказала Рогожникова.

Представительница музыканта отметила, что у Гарика Сукачева уже запланированы новые концерты в России. 12 июля пройдет его концерт в Москве.

Обращаться в суд из-за этой публикации мы не будем. Они словно какую-то дурость на заборе написали. Не обращаться же в суд, чтобы эту дурость стерли, смысла нет. Но, к сожалению, приходится давать опровержение, — добавила Рогожникова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец Гарик Сукачев отказался выступать в регионах России после срыва тура. По данным канала, музыкант сосредоточился на работе в театре «Современник» и планирует давать концерты только на корпоративах.