Пиар-директор Лепса опроверг госпитализацию певца и помощь психиатра

Пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин опроверг в беседе с NEWS.ru информацию о госпитализации артиста в Москве и обращении за помощью к психиатру. Представитель музыканта добавил, что сейчас Лепс готовится к воскресному концерту. Данные об обращении к врачу опубликовал 15 декабря Telegram-канал Mash.

Нет, это абсолютная глупость. Григорий Викторович дома находится, готовится к концерту, который состоится в воскресенье, — «Рождество с Григорием Лепсом». Полная ерунда. В абсолютном здравии, никаких проблем, — подчеркнул Урюпин.

По данным Mash, Лепс дважды оказывался в лечебных учреждениях за последнюю неделю.

Накануне подруга Марины Хлебниковой Нина Брусянина рассказала, как чувствует себя пострадавшая при пожаре певица. Звезда 90-х месяц провела в реанимации, сейчас она может говорить, но даётся ей это с большим трудом. Сейчас певица находится в обычной палате, её здоровье постепенно восстанавливается, но о полном выздоровлении речи не идёт. Врачи диагностировали у 56-летней Хлебниковой 20% ожогов тела, большинство — в области головы.

Ранее сообщалось, что состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизировалось, её перевели из реанимации в палату. Сейчас к Хлебниковой по-прежнему не пускают никого, кроме родных.