Устроенный Киркоровым и Джиганом погром в ресторане на Крите попал на видео

Эстрадный певец Филипп Киркоров, рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова повеселились на вечеринке в одном из ресторанов греческого острова Крит. Когда король русской эстрады пел свой хит «Жестокая любовь», в его сторону кидали тарелки. Погром и выступление Филиппа Бедросовича попали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Только никому...».

Вечеринка проходила в Греции, где бить тарелки по традиции нужно на счастье. До этого Киркоров и сам поучаствовал в создании погрома — под шумную национальную музыку знаменитости танцевали и били сотни тарелок, приветствуя местных музыкантов.

Все видео были опубликованы в сторис Instagram Джигана и Филиппа. Пару кадров разместила в своём блоге и Самойлова. Все вместе семьи в настоящий момент отдыхают в Греции. Фотографиями и видео они активно делятся в своих соцсетях.

Ранее актрисы Эвелина Блёданс и Анна Семенович пожаловались на цены за летний отпуск. Первая отдыхала в Крыму и в Сочи, а вторая — в Греции.