Появилось видео конфликта Аффлека с папарацци Аффлек набросился с оскорблениями на журналистов из-за вспышек фотоаппаратов

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Бен Аффлек

Актер Бен Аффлек набросился на папарацци, когда покидал свой дом в Беверли-Хиллз, сообщило издание TMZ. Журналисты ослепили артиста вспышками фотокамер, чем вызвали гнев звезды.

На выезде из дома актера попытались сфотографировать журналисты. Аффлек остановил автомобиль, вышел и начал разговаривать с папарацци в резкой манере.

Ты мешаешь мне видеть дорогу, это опасно, понимаешь ты это?! — накричал актер на фотографа.

Актер пояснил, что по этой дороге ездит и его дочь. Фотографы заверили, что понимают артиста и пообещали прислушаться к его предупреждениям.

Ранее СМИ писали, что Аффлек и певица Дженнифер Лопес явно двигаются к разводу. Журналистам стало известно, что они тайно продают купленный после свадьбы дом, а сам актер уже переехал в съемную квартиру в Брентвуде. Несколько информированных источников сообщили, что Джей Ло и Бен наняли риелтора, чтобы продать дом, который они купили чуть больше года назад. Тогдашние молодожены приобрели огромный особняк в Беверли-Хиллз более чем за $60 млн.

Лопес вышла замуж за Бена Аффлека в Лас-Вегасе в июле 2022 года. Пара взяла разрешение на регистрацию в штате Невада, брак был заключен в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас. Джей Ло взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года они разорвали помолвку.