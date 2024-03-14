Появились кадры заброшенных могил родителей и брата Пугачевой

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Журналист издания aif.ru Екатерина Скрижалина побывала на Кузьминском кладбище, расположенном на юго-востоке Москвы, где находятся могилы родителей и брата певицы Аллы Пугачевой. Репортер записала видео, из которого становится понятно, что захоронения абсолютно заброшены.

Судя по кадрам, могилы брата Примадонны Евгения, а также родителей Зинаиды и Бориса Пугачевых давно никто не навещал. Скромные памятные плиты оказались завалены двухметровыми сугробами, рядом ни одного цветка. Как выяснила журналист у работников кладбища, последний раз певица навещала могилы близких еще до начала спецоперации.

Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Rolls-Royce. <...> Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы, — рассказал сотрудник кладбища.

Ранее жители деревни Грязь и ближайших населенных пунктов заявили, что замок Пугачевой стоит отдать под звенигородское отделение Пенсионного фонда, а в здании фонда разместить больницу. Люди пояснили, что в окрестностях нет нормальной больницы и пациентов часто госпитализируют в лечебные учреждения в другой конец области.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил конфисковать замок, продать его и использовать деньги для помощи участникам СВО или же разместить в замке социальный объект, например, госпиталь или детский сад.