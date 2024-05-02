Повторившую образ Джоли Боню сравнили с молодой Гурченко Поклонники сравнили перекрасившуюся в блондинку Боню с Людмилой Гурченко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и модель Виктория Боня в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала видео с осветленным цветом волос и прической, повторяющей образ голливудской актрисы Анджелины Джоли в фильме «Турист». Поклонники назвали жалким ее желание подражать американской знаменитости, а саму модель сравнили с молодой Гурченко.

Джоли не вижу, вижу Людмилу Марковну Гурченко. Даже намека на Джоли нет, если бы не одержимость Бони быть похожей на нее, то долго бы думала, что она хочет донести, — написала в комментариях подписчица Келли.

Пользовательница соцсети Нина Радченко назвала новый образ Бони безвкусным и старомодным. Комментатор Айгуль Каптагаева заявила, что макияж Бони выглядит вульгарным. Поклонница Марина посоветовала Боне найти собственный неповторимый стиль, а не копировать других.

Лучше быть собой! Чем убогой копией кого-то другого. Нет самого главного — утонченности Джоли. И ни лисьими глазами, ни высокими скулами этого не добиться. Это энергия и действительно редкая внешность Джоли, — написала под видео Елена Суркова.

Ранее Боня опубликовала видео, где позирует в полупрозрачном платье, сквозь которое виден округлившийся живот. Ролик она подписала словами о второй беременности, подчеркнув, что не видит смысла скрывать эту информацию. Первой 44-летнюю экс-участницу проекта «Дом-2» поздравила блогер Мария Погребняк, однако большинство пользователей восприняли новость как шутку.