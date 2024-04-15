«Повод задуматься»: Лоза о полупустом зале на концерте Серова Певец Лоза: публика не могла уйти с концерта Серова без причины

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Публика не уходит с выступлений любимых артистов без причины, это знак для любого исполнителя, что нужно предпринимать какие-то шаги, рассказал NEWS.ru певец Юрий Лоза. Так он прокомментировал новость о том, что сольный концерт артиста Александра Серова в Угличе прошел практически в полупустом зале — публика ушла, не дождавшись окончания выступления.

Если публика уходит во время концерта — это звоночек для любого артиста, надо предпринимать какие-либо шаги, это не очередное рядовое событие, а повод задуматься. Если люди купили билеты и пришли на концерт, а потом начали покидать зал, значит, работа кого-то не устроила, но его популярность еще не ушла. Возможно, что-то с аппаратурой было не так или артист себя плохо чувствовал. Для меня неприятно, даже если один человек ушел, но я не помню, чтобы такое было, — рассказал Лоза.

Ранее певец Григорий Лепс во время концерта в Костроме выбил телефон из рук поклонницы, снимавшей его. Артист наклонился к фанатке и попросил убрать смартфон, так как девушка держала его слишком близко к нему, однако она продолжила записывать исполнителя на видео. Тогда Лепс ударил рукой по гаджету, и он отлетел в сторону. Девушка в свою очередь обрадовалась, что смогла вывести из себя знаменитость.