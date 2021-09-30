«Поступлю по совести»: Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены

Певец Прохор Шаляпин не будет претендовать на многомиллионное наследство своей 42-летней жены Татьяны Клаудии Дэвис. Накануне супруга артиста скончалась в США от осложнений коронавирусной инфекции, которой заразилась вскоре после свадьбы. Артист считает, что должен поступить «по совести» и оставить всё принадлежавшее его покойной жене имущество её родителям. Об отказе певца от наследства NEWS.ru сообщила его мать Елена Колесникова.
Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям», — рассказала мать Шаляпина.
Колесникова добавила, что Прохор Шаляпин «до сих пор в шоке от этой трагической новости» и «очень плохо себя чувствует».
Прохор долгое время был на связи с женой, а потом связь прекратилась, и он общался только с родителями Татьяны. Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами ещё не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует, — отметила она.
Мать певца рассказала, что жену Прохора Шаляпина похоронят в США.
Точно дата похорон нам пока неизвестна. Сейчас этот вопрос только решается. Как её родители скажут, так и будет, — заключила Колесникова.
О смерти своей супруги от COVID-19 Шаляпин сообщил в Instagram. Первую неделю после заражения коронавирусной инфекцией Татьяна Клаудия Дэвис лечилась дома, но после резкого ухудшения состояния певец отвёз жену в госпиталь. По его словам, «она теряла сознание и была с посиневшими губами». Последние два месяца американская миллионерша провела на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли спасти её.
Ранее адвокат Сергей Жорин оценил шансы Прохора Шаляпина на получение наследства.