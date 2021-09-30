16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Поступлю по совести»: Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены

12:29, 01 октября 2021
«Поступлю по совести»: Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены Прохор Шаляпин Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Певец Прохор Шаляпин не будет претендовать на многомиллионное наследство своей 42-летней жены Татьяны Клаудии Дэвис. Накануне супруга артиста скончалась в США от осложнений коронавирусной инфекции, которой заразилась вскоре после свадьбы. Артист считает, что должен поступить «по совести» и оставить всё принадлежавшее его покойной жене имущество её родителям. Об отказе певца от наследства NEWS.ru сообщила его мать Елена Колесникова.

Ни на какое наследство мы претендовать не будем. Сын сказал: «Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям», — рассказала мать Шаляпина.

Колесникова добавила, что Прохор Шаляпин «до сих пор в шоке от этой трагической новости» и «очень плохо себя чувствует».

Прохор долгое время был на связи с женой, а потом связь прекратилась, и он общался только с родителями Татьяны. Он до сих пор в шоке от этой трагической новости, мы сами ещё не поняли, как это произошло. Сейчас сын находится в Москве, он очень плохо себя чувствует, — отметила она.

Мать певца рассказала, что жену Прохора Шаляпина похоронят в США.

Точно дата похорон нам пока неизвестна. Сейчас этот вопрос только решается. Как её родители скажут, так и будет, — заключила Колесникова.

О смерти своей супруги от COVID-19 Шаляпин сообщил в Instagram. Первую неделю после заражения коронавирусной инфекцией Татьяна Клаудия Дэвис лечилась дома, но после резкого ухудшения состояния певец отвёз жену в госпиталь. По его словам, «она теряла сознание и была с посиневшими губами». Последние два месяца американская миллионерша провела на аппарате ИВЛ, но врачи не смогли спасти её.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил шансы Прохора Шаляпина на получение наследства.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео