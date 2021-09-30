«Поступлю по совести»: Прохор Шаляпин отказался от наследства умершей жены

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Причиной расставания рэпера Давы с Ольгой Бузовой стала ультимативность певицы. Об этом исполнитель рассказал в беседе с изданием StarHit. По его словам, Бузова всегда ревновала и ставила его перед выбором.

Как сообщил Дава, конфликт у пары возник ещё за два месяца до официального расставания, когда он репетировал номер для шоу «Танцы со звёздами». Чтобы не вызвать ревность Бузовой, он выбрал...