Постаревшего Роберта Дауни-младшего заметили с крашеными волосами

Фото: IMAGO/Dave Starbuck/Global Look Press

Роберт Дауни-младший

Американского актера Роберта Дауни-младшего заметили на съемках сериала «Сочувствующий» от HBO, сообщает Fox News. На фото с площадки звезда «Железного человека» выглядит сильно постаревшим со светло-рыжими волосами.

По информации издания, новая прическа является париком, так как Дауни-младший сбрил все волосы — он не хотел носить накладную лысину в ходе съемок.

В новом сериале в жанре исторической драмы о войне во Вьетнаме актер сыграет сразу несколько ролей и выступит в качестве продюсера проекта.

Ранее стало известно, что коллега Роберта Дауни-младшего, звезда киновселенной «Марвел» Джереми Реннер получил серьезные травмы, попав под собственный снегоуборочный комбайн. В результате актер потерял много крови. Один из соседей помог наложить на ногу Реннера жгут до приезда медиков. Сейчас он продолжает находиться в критическом состоянии. Отмечается, что помимо ноги актер получил повреждения других частей тела.