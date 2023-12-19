Последний выход в свет Дмитрия Красилова попал на видео

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

В Сети появилось видео с последним выходом в свет шоумена и актера Дмитрия Красилова, известного по клипу Little Big. На видеозаписи, опубликованной MK.RU, он танцует на сцене с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс. По данным издания, кадры были сняты пять дней назад на закрытой вечеринке блогера Марго Овсянниковой.

Тело Красилова обнаружили в его квартире 18 декабря. Артисту стало плохо днем ранее, когда он возвращался с работы. После этого он перестал выходить на связь. В день обнаружения тела мужчины к нему по адресу приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС, а те выломали дверь. Предварительно, он скончался из-за болезни сердца, связанной с лишним весом.

Участники проектов, в которых снимался Красилов, ранее рассказали, что шоумен не страдал от нехватки работы. По их словам, два года назад танцор приобрел двухкомнатную квартиру на деньги, полученные со съемок в кино и рекламных роликах. Знакомые артиста отмечают, что он желал завести большую семью.

Ранее стало известно, что в США скончалась звезда фильмов «Рокки» Берт Янг. Американский актер сыграл друга и шурина боксера Поли Пеннино в шести фильмах франшизы. В 1977 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Янга не стало в возрасте 83 лет.