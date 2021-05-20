После четырёх признаний Бузова «психанула» и куда-то улетела

https://static.news.ru/photo/bf04b238-ba13-11eb-b525-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram новый пост, где признаётся в четырёх вещах. Во-первых, на фото с почти обнажёнными и накачанными ягодицами не она, а «её домработница». Во-вторых, звезда «что хочет, то и выставляет, и так будет всегда». Третье — у неё хорошая фигура, над которой звезда «работает с 13 лет» и продолжает заниматься спортом, чтобы «в 50 выглядеть так же, если не лучше». Напомним, что исполнительнице 35.

Четвёртое откровение — знаменитость «не фотошопит фигуру», но может позволить себе личико чуть «подшаманить». В пятом абзаце блогер поинтересовалась, отчего «бомбит» некоторых подписчиков — из-за отсутствия у неё в 35 целлюлита или из-за того, что она делает то, что хочет. Позже Бузова заявила, что «психанула и улетела». Но не уточнила куда, а предложила погадать фанатам в комментариях. Среди вариантов поклонники назвали Сочи, Ташкент и Пхукет.

Накануне певица порассуждала на своей странице в Instagram о женской психологии. По её словам, каждая представительница прекрасного пола больше всего желает «чувствовать, что является главным в жизни мужчины». Кроме того, знаменитость опубликовала новые снимки, где предстала в чёрном боди. Фанаты звезды в течение часа оставили свыше 600 восхищённых комментариев под её постом в Instagram. Публика отметила стройные обнажённые ноги, пышную причёску, а также интерьер для фотосессии.

До этого Бузова показала, как позанималась спортом на крыше одного из домов Москвы. Фрагмент тренировки звезда опубликовала в сторис. Упражнения она описала двумя словами: «Просто жесть». Знаменитость покачала пресс, выполнила приседания с гирей, выпады и румынскую тягу.