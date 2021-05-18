«Пора подтяжку делать!»: новое фото Оксаны Фёдоровой удивило поклонников

https://static.news.ru/photo/3524e470-b865-11eb-97f8-96000091f725_660.jpg Фото: fedorovaoksana/instagram.com

Телеведущая Оксана Фёдорова поделилась в Instagram новой фотографией, которая неприятно удивила некоторых поклонников. На фото она позирует в белом костюме в салоне автомобиля, держа в руках журнал о недвижимости в Сочи.

А куда бы вы сейчас отправились с ветерком? — спросила подписчиков обладательница титула «Мисс Вселенная».

Не все фанаты оценили внешность звезды. Один из них даже заявил: «личико-то поплыло, пора подтяжку делать».

Однако большинство подписчиков всё же продолжают восхищаться Фёдоровой. Они называют её «королевой», «шедевром» и настоящей красоткой.

Женщина-мечта, — написал поклонник, которого другие пользователи Сети поддержали лайками.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram очередное фото с отдыха на Мальдивах. Она продемонстрировала стройную фигуру, которая восхитила поклонников. На снимке она позирует на фоне моря в раздельном купальнике и лёгкой белой накидке. Многие фанаты согласились, что звезда с каждым годом выглядит всё шикарнее и шикарнее.