Популярный российский комик сбежал из Турции Стендап-комик Руслан Белый переехал с семьей из Турции в Испанию

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Руслан Белый

Российский стендап-комик Руслан Белый рассказал, что после переезда в Турцию в начале года вновь сменил место жительства и перебрался с семьей в Испанию. Юморист в интервью Марианне Минскер в эфире RTVi отметил, что любой переезд всегда давался ему тяжело, даже когда он переезжал в Воронеж.

С января-февраля мы перебрались в Анталию. <...> Сейчас начался европейский опыт в жизни моей семьи, мы решили, что попробуем пожить в Европе, посмотрим, что это такое. В Испании, — рассказал Белый.

Юморист объяснил, что переехал из Турции в связи с ожидаемым пополнением в семье, решив, что для ребенка будет лучше начинать жизнь в европейской стране.

По словам артиста, переезд — это в любом случае стресс и выход из зоны комфорта. Комик признался, что главным сожалением стало незнание английского языка. По словам Белого, его уровня владения хватает максимум для того, чтобы заказать что-то в кафе. Теперь ему предстоит учить еще и испанский язык. Белый отметил, что турецкий язык «применим только в Турции». А испанский, как он считает, «более массовый».

В марте общественная организация «Ветераны России» призвала Генпрокуратуру и СК проверить Белого на предмет экстремизма и дискредитации ВС РФ. Авторы обращения указали, что в одном из выступлений комик заявил, что не поддерживает спецоперацию на Украине, откуда у него половина родственников.

Накануне СМИ писали, что стендап-комик Данила Поперечный после переезда в США продал свою квартиру в Санкт-Петербурге. Предположительно, апартаменты на пятом этаже с подземным паркингом достались новому владельцу за 35 млн рублей.