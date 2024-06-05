«Попала в лапы не к тому»: Бородина назвала Нюшу зомбированной Бородина: Нюша согласилась на свободные отношения с мужем ради спасения семьи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала зомбированной певицу Нюшу, рассказавшую о свободных отношениях с бывшим мужем Игорем Сивовым. По словам звезды «Дома-2», в здоровых отношениях не может быть измен. Бородина заявила, что до свадьбы с Сивовым Нюша была «живой и яркой», а потом «попала в лапы не к тому».

Это наглядный пример того, как можно зомбировать человека в отношениях. Ни одна женщина по доброй воле не будет согласна на открытые браки и свободные отношения, тройники и прочую чушь. Она (Нюша. — NEWS.ru) это делает, потому что думает, что спасает брак. Но это не так, — сказала Бородина.

Телеведущая также призвала молодых девушек не винить себя, если любимый мужчина начал «спать с другими». По ее словам, изменщик должен набраться храбрости и признаться в неверности, после чего уйти, а не наслаждаться «мантрами и популярностью». Бородина посоветовала молодым девушкам не верить словам Нюши о «нормальности» такого брака, любить себя и не терпеть неуважение партнера.

Потому что потом такие успешные девочки, как Нюша, сидят на интервью и говорят, что с ними было что-то не так. Все с тобой было хорошо. Ты была живая, яркая, интересная и главное — талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому, — заявила Бородина.

Ранее Нюша рассказала, что в последние полтора года перед разводом они с мужем Игорем Сивовым имели «свободные отношения». По ее словам, этот период стал переходом к окончательному расставанию.

Нюша подчеркнула, что измена в их браке стала «серьезным звоночком», после которого она «сделала большой вывод». Она также отметила, что прощать измену нужно в первую очередь для себя, чтобы сохранить свою психику здоровой.