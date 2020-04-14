Понарошку испугалась госпитализации и скрыла возвращение из Таиланда

https://static.news.ru/photo/cb14212e-7e5c-11ea-9e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/irenaponaroshku

Известная телеведущая Ирена Понарошку несколько недель назад вернулась из путешествия по Таиланду, однако некоторое время скрывала этот факт, опасаясь госпитализации на фоне пандемии коронавируса. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

Как отметила телеведущая, зимние каникулы вместе с сыновьями она провела в Таиланде. Семья вернулась в Москву без проблем ещё до закрытия авиасообщения РФ с другими странами из-за пандемии.

После прибытия в столицу Понарошку продолжала публиковать фотографии с отдыха. Дело в том, что телеведущая боялась госпитализации в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус.

Только сейчас Понарошку собралась с силами и сделала «каминг-аут», рассказав о возвращении домой.

Приехавших чуть раньше нас друзей упекли в Коммунарку с якобы положительными тестами, а все последующие тесты оказались отрицательными. Не хотелось повторять их судьбу, — объяснилась звезда со своими подписчиками в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, историк моды Александр Васильев, слёгший с двусторонней пневмонией, считает, что его заразила певица Надежда Бабкина.

Васильев общался с артисткой 31 марта на съёмках «Модного приговора». На следующий день её экстренно госпитализировали с воспалением лёгких.