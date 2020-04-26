Помощник Моисеева рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

https://static.news.ru/photo/feb67914-87d0-11ea-966d-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Помощник Надежды Бабкиной и бывший арт-директор Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что певица лично позвонила ему из больницы.

Артистка интересовалась делами в родном театре, пишет «МК».

По словам концертного директора, Бабкина по-прежнему остаётся в больнице, однако её самочувствие улучшилось, она начала говорить и даже передала привет.

Помощник певицы отметил, что несмотря на уже месяц в больнице, Бабкина сохраняет хорошее и позитивное настроение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина незадолго до того, как впасть в кому, вспоминала, как Бориса Моисеева разбил инсульт. Запись разговора с певицей опубликована только сейчас.