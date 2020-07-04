Помощник Хазанова назвал «дегенератами» тех, кто создаёт слухи об актёре

https://static.news.ru/photo/03af897a-be35-11ea-b6a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Представитель народного артиста Советского Союза Геннадия Хазанова Табриз Шахиди опроверг все слухи о серьёзных проблемах со здоровьем актёра и подчеркнул, что тот «в полном порядке». Он также подверг критике действия тех, кто распространяет недостоверную информацию.

Это дегенераты пишут. Сумасшедшие люди. Зачем они это делают, мне невдомёк, — заявил Шахиди в беседе с KP.RU.

По словам помощника актёра, Хазанов всего лишь проходил плановое медицинское обследование. В настоящее время у актёра выключен телефон из-за нескончаемых звонков журналистов и знакомых на волне этой «похоронной кампании».

Как писал NEWS.ru, ранее руководство Театра эстрады сообщило о состоянии здоровья Геннадия Хазанова. Артист в настоящий момент находится в центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева. Актёр поедет домой уже 5 июля.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что Геннадий Хазанов госпитализирован с нестабильной стенокардией в одну из клиник в Москве. В сообщениях уточняется, что накануне Хазанов отказался от госпитализации, после того как ему оказали первую помощь. Актёр опроверг информацию, что вызывал врачей. Он попросил журналистов не беспокоиться о его самочувствии.

Хазанов пришёл на эстраду более 30 лет назад. Он известен зрителям по ролям в фильмах «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014). Артист также озвучивал мультфильмы. Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в трёх частях мультфильма «Возвращение блудного попугая» (1984, 1987, 1988). С 1997 года Хазанов является художественным руководителем Московского театра эстрады.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Михаила Ефремова опроверг завершение расследования дела актёра. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела о ДТП с участием актёра.