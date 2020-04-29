Помощница помолодевшей Степаненко прокомментировала слухи о её новом романе

https://static.news.ru/photo/928c28a2-8a09-11ea-915a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/esheneve4er

Поклонники творчества Елены Степаненко начали поговаривать о новом романе их любимицы. 37-летняя звезда эстрады после разрыва с Евгением Петросяном похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе. Такие изменения в её облике фанаты связывают с появлением молодого мужчины в жизни артистки.

Представитель Степаненко в комментарии для «Комсомольской правды» эти догадки не подтвердила.

Она верующий, набожный человек. И знает, что её венчанный муж — Евгений Ваганович. Их не развенчали. И она считает, что венчанный брак может быть только один. Сейчас Елена Григорьевна активно работает. У неё постоянно съёмки. Выглядит шикарно. Она ведь 30 лет была при Петросяне. А сейчас раскрылась совсем по-другому, — отметила её помощница.

Степаненко теперь стала ведущей шоу «Ещё не вечер». Недавно гостьей программы стала Ольга Бузова. В разговоре с ней юмористка позволила себе пошутить про бывших мужей. По её мнению, они, в отличие от лишнего веса, не возвращаются. Но исполнительница песни «Мало половин» со своей собеседницей не согласилась и стала утверждать обратное. На что Степаненко отмахнулась: «Ой, упаси бог!»

При этом артистка подчеркнула, что и новые отношения в её планы пока не входят, ведь весна только начинается.

В начале декабря 2019 года Евгений Петросян женился в пятый раз. Его невестой стала 30-летняя Татьяна Брухунова, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Невеста устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

В начале марта Брухунова и Петросян отдыхали в Арабских Эмиратах. В СМИ появилась информация, что там у них родился ребёнок от суррогатной матери. При этом сам шоумен не подтвердил, но и не опроверг новость о появлении наследника, заявив журналистам, что это не их дело, писал NEWS.ru.