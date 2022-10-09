«Помните, что вы в гостях»: Сабуров дал наставления русским в Казахстане Комик Сабуров обратился с поучениями к приехавшим в Казахстан русским

Фото: vk.com/nurlan_saburov

Нурлан Сабуров

Комик Нурлан Сабуров на концерте в Алма-Ате обратился с поучениями к приехавшим в Казахстан россиянам. Стендапер посоветовал приезжим не забывать, что они в гостях, и намекнул, что сам он всегда об этом помнил в России.

Ну че, с России есть приезжие? Че, русские, казахский изучаете уже? Правильно говорить «тенге», а не «тэнге». Это все равно, что «двести рублэй», — в шутку посоветовал комик.

Сыронизировал Сабуров и над тем, как изменилась ситуация, когда жители Средней Азии рвались в Москву, где их встречали довольно снисходительно. Сейчас, наоборот, россияне рвутся в Алма-Ату, не желая попасть в военкомат.

Лет десять назад, когда в Москву приезжали рабочие со Средней Азии, русские так — «это кто там ко мне в такси приехал? Курпултурбек?» А сейчас все такие «ой, Алма-Ата, Алма-Ата, всегда мечтала», — посмеялся стендапер.

Напоследок шутник посоветовал тем, кто решил остаться в Казахстане, помнить, что они в его стране в гостях, и поэтому не надо устанавливать свои порядки.

Так что помните, что вы в гостях. Я об этом в России никогда не забывал. Не надо со своим уставом приходить сюда, понимаете, о чем я? — сказал Сабуров.

В июле лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Следственный комитет проверить выступления комика Нурлана Сабурова. Так парламентарий отреагировал на оскорбления телеведущий Ксении Собчак со стороны юмориста.