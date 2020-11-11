Пользователи соцсетей рассказали, как Ди Каприо выгнали из лифта в Вегасе

Одна из пользовательниц социальной сети TikTok рассказала о случае, когда голливудского актёра Леонардо Ди Каприо выгнали из лифта.
Девушка из Флориды по имени Каталина выложила эту историю в рамках флешмоба, посвящённого необычным курьёзам с участием известных личностей,
Она поделилась, что раньше её брат работал личным охранником бывшего госсекретаря США Колина Пауэла. Во время визита политика в Лас-Вегас в отеле, где он остановился, для Пауэла зарезервировали отдельный лифт.
Однажды этим лифтом попытался воспользоваться прибывший в отель актёр Леонардо Ди Каприо, однако охранник не разрешил ему войти.
Да вы вообще знаете, кто я такой? — по словам девушки, возмутился в ответ актёр.
Секьюрити заявил, что узнал Ди Каприо, после чего вытолкал его из лифта.
Пользователи социальной сети отметили, что не ожидали от известного актёра и лауреата «Оскара» такого хамского поведения, говорится в сообщении.
Как писал в начале ноября NEWS.ru, зарубежные СМИ предположили, что в скором времени 46-летний Леонардо Ди Каприо может стать отцом.