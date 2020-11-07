Поклонников впечатлила «крутобёдрая» фигура Самойловой в бикини

Рэпер Джиган поделился с подписчиками новой фотографией с отдыха на Мальдивах, где проводит время со своей женой Оксаной Самойловой и детьми.
На снимке супруги запечатлены во время романтической прогулки по побережью.
Любовь, — отметил музыкант в подписи к фото.
Подписчики порадовались за семью рэпера, в которой наступили мир и покой, а также отметили фигуру Самойловой. По словам поклонников, в последнее время светская львица стала более женственной. Свои формы она подчеркнула эффектным салатовым бикини.
Ух, крутобёдрая Оксана стала, — впечатлился один из комментаторов.
Другой заметил, что супруги «раздобрели», однако набранные килограммы им идут.
Шикарная пышная женщина рядом с Джиганом, — написал интернет-пользователь.
Ранее NEWS.ru писал, что Джиган и Самойлова заплатили за свой отдых на Мальдивах порядка 7 млн рублей. Так, сутки проживания в отеле, где остановился звёздная пара, стоят около 400 тысяч рублей. Речь идёт о двухэтажном доме с собственным бассейном, стоящим прямо в море.