Поклонников впечатлила «крутобёдрая» фигура Самойловой в бикини

https://static.news.ru/photo/6ace37fa-21a4-11eb-8157-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/iamgeegun

Рэпер Джиган поделился с подписчиками новой фотографией с отдыха на Мальдивах, где проводит время со своей женой Оксаной Самойловой и детьми.

На снимке супруги запечатлены во время романтической прогулки по побережью.

Любовь, — отметил музыкант в подписи к фото.

Подписчики порадовались за семью рэпера, в которой наступили мир и покой, а также отметили фигуру Самойловой. По словам поклонников, в последнее время светская львица стала более женственной. Свои формы она подчеркнула эффектным салатовым бикини.

Ух, крутобёдрая Оксана стала, — впечатлился один из комментаторов.

Другой заметил, что супруги «раздобрели», однако набранные килограммы им идут.

Шикарная пышная женщина рядом с Джиганом, — написал интернет-пользователь.

Ранее NEWS.ru писал, что Джиган и Самойлова заплатили за свой отдых на Мальдивах порядка 7 млн рублей. Так, сутки проживания в отеле, где остановился звёздная пара, стоят около 400 тысяч рублей. Речь идёт о двухэтажном доме с собственным бассейном, стоящим прямо в море.