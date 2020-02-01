https://static.news.ru/photo/401b6144-4500-11ea-8e0b-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поклонники раскритиковали фотографии украинской певицы Насти Каменских в Instagram за неестественность и перебор с «фотошопом».

Она позировала [в маленьком чёрном бикини] на фоне сочной зелени, положив руки на бёдра. Артистка добавила к образу солнечные очки, заплела несколько косичек и приняла довольно решительный вид. <...> Снимок стал объектом критики подписчиков, заявивших, что девушка выглядит неестественно, — пишет Life.ru.

Подписчики певицы заподозрили, что Каменских поправилась на отдыхе в Мексике и пытается спрятать лишний вес на фотографиях.

Как писал NEWS.ru, 38-летний рэпер Потап и 32-летняя Настя Каменских поженились в 2019 году после более 10 лет совместных выступлений. Пара опровергла слухи о свадьбе ради пиара, а Потап признался, что полюбил Каменских ещё во время своего прошлого брака.