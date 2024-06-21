Покинувший Россию комик рассказал о «крошечных» $300 от армянского ТВ Стендап-комик Оганисян пожаловался на «крошечные» $300 от армянского телевидения

Уехавший из России стендап-комик Гарик Оганисян рассказал в эфире подкаста «Бухарог Лайв» на YouTube, что местное армянское телевидение предложило «крошечные» деньги за показ его шоу. Речь идет о $300 (26,7 тысячи рублей). Юморист не согласился на такие скромные условия.

Он также рассказал, что на армянском телевидении нет юмористических шоу.

Также Оганисян пожаловался, что стал менее популярным. Он отметил, что билеты на его концерты плохо раскупаются, а просмотры его выступлений не набирают прежних охватов. Он допустил, что это могло произойти из-за его политической позиции. По словам Оганисяна, он намерен начать заново набирать аудиторию.

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