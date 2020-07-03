Похудевший Басков рассказал о своей тайной диете

https://static.news.ru/photo/aeb356c8-bd4d-11ea-b184-fa163e074e61_660.jpg Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Певец Николай Басков, сильно постройневший за время самоизоляции, раскрыл секрет успеха. По его словам, всё это — благодаря совмещению строгой диеты и спорта.

По вечерам артист старался отказываться от ужина. Хотя днём и позволял себе съесть одно мороженое. Попутно, по его слова, был приём комплекса витаминов — С и Б6. Однако тут, предупредил Басков, всё индивидуально. Поэтому, прежде чем следовать его примеру, нужно посоветоваться с врачом, который составит идеальное «витаминное меню».

Я всегда борюсь с лишним весом, потому что люблю, как и все, поесть. И на мероприятиях, конечно, все стараются подкормить: «Николай, вот вам тортик, вот вам мороженое». Устоять, честно говоря, сложно. А когда началась самоизоляция, появилось время на отдых и на то, чтобы уделить время себе, — цитирует Баскова KP.ru.

Передышка в работе, признался артист, помогла отвлечься от соблазнов. Сопутствующим фактором стало равнодушие к алкоголю. Благодаря этому соблюдать диету было несложно и срывов не произошло.

При этом «золотой голос» России отметил, что про его диету за последнее время было написано много домыслов. Высказывались предположения, что он делает какие-то уколы, пьёт таблетки и даже лёг в специализированную клинику. Однако всё это не так, заявил артист. Подобные слухи он объяснил желанием «хайпануть» на теме его похудения.

Я ничего не колю. У меня, как видите, есть морщины. Но я не хочу повторять печальный опыт коллег, которые рано начали себя корректировать. У меня сейчас прекрасный возраст, — заявил Басков.

Он подчеркнул, что по-прежнему является весёлым, позитивным, симпатичным и в самом расцвете сил.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец опубликовал в Интернете две фотографии — до и после режима самоизоляции. На это его почитатели отметили, что он находится в прекрасной форме. Телеведущему Ивану Урганту артист рассказал, что похудел на 16 килограммов.