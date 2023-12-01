Подтяжка лица, липосакция, блефаропластика: какие операции делала Пугачева

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Несколько лет назад на Украине умерла пластический хирург Галина Декаспер, которая делала множество операций певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте. Врач никогда не рассказывала, что именно звезды изменили в себе. Сегодня 74-летняя Примадонна ходит к другим специалистам, чтобы молодо выглядеть. Какие пластические операции делала Пугачева и как это могло навредить ее здоровью — в материале NEWS.ru.

Когда Пугачева сделала первую пластическую операцию

Пугачева решила впервые сделать пластическую операцию в начале 1990-х во время ее романа с музыкантом Сергеем Челобановым. Подруга артистки Мила Андреева рассказывала в интервью журналу «Коллекция. Караван историй», что Примадонна обратилась к специалистам, так как переживала из-за разницы в возрасте с избранником: тогда ей было за 40, а ему только исполнилось 30 лет.

Певица улетела делать липосакцию подбородка в Швейцарию. «Чтобы выглядеть моложе рядом с Челобановым, Алла легла в клинику в Швейцарии и сделала пластическую операцию. Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо», — поделилась подруга Примадонны с журналистами.

Знал ли бывший муж Пугачевой Киркоров о ее пластике

Экс-супруг Пугачевой Филипп Киркоров знал, что артистка чуть не умерла за границей после операции. Как предположил певец, Примадонна выжила благодаря своей интуиции.

«Великая певица, наша легенда Алла Пугачева тогда быстро подписала все бумаги, поняла, что если останется там [за границей], то ее не станет, у нее чуйка. Она вернулась в Москву, ее спасли наши доктора, слава тебе Господи, живет, здравствует, прекрасно выглядит. Дай Бог ей здоровья. Посмотри, как выглядит — девчонка!» — заявил Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Роман Пугачевой и Челобанова продлился около четырех лет. Когда они состояли в отношениях друг с другом, у каждого была семья. В 1994 году исполнительница неожиданно развелась с Евгением Болдиным и вышла замуж за Филиппа Киркорова. Они прожили в браке до 2005-го.

Какие еще пластические операции делала Пугачева

По мнению врача Института пластической хирургии и косметологии Дмитрия Китиашвили, Пугачева в свои 74 года испробовала почти все возможные операции на лице и теле.

«Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала», — предположил Китиашвили в разговоре с Telegram-каналом «Звездач».

По мнению хирурга, Пугачева скорректировала опустившиеся уголки глаз и бровей с помощью процедуры SMAS-лифтинг, откачала лишний жир и сделала подтяжку живота. Как примерно подсчитал врач, все пластические процедуры обошлись Пугачевой примерно в 3,5 млн рублей, из которых 1,5 млн она могла потратить только на лицо.

Как изменилось лицо Пугачевой после 70 лет

В 2022 году пластический и реконструктивный хирург Иван Володченков отметил, что лицо Пугачевой сильно изменилось по сравнению со старыми фото. По его мнению, певица могла сделать подтяжку средней трети лица, пластику век, убрать мешки и бороздки в зоне скул.

«По-другому эту операцию еще называют расширенная нижняя блефаропластика. Нижняя линия века у звезды стала более-менее симметрична: как с правой, так и с левой стороны. Увеличился объем, и за счет этого нивелировались возрастные изменения и асимметрия лица, которая была еще летом. Можно предположить, что или была процедура липофилинга — жир пациентки ввели в те зоны, которые необходимо скорректировать, или ей вкололи филлеры», — поделился мнением медик.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

С какими проблемами столкнулась Пугачева после операций

Пластический хирург Володченков предположил, что лицо Пугачевой могло стать одутловатым после подтяжки из-за отеков. По его мнению, ранее у певицы была асимметрия губ, которая исчезла. Это могло произойти из-за неравномерного распределения филлеров в носогубной складке или из-за стоматологических манипуляций, отметил эксперт.

Летом 2023 года врач-косметолог Марта Орлова заметила на лице Пугачевой следы неудачной пластики или косметологических процедур. По мнению медика, во время одной из операций у артистки мог быть поврежден лицевой нерв, из-за чего снизилась сила мышц и нарушилась мимика.

«При артикуляции у Аллы Пугачевой наблюдаются симптомы одностороннего пареза (нарушения функций органов). Верхняя губа певицы противоестественно двигается вверх и вправо. А нижняя остается вялой. Возможно, это следствие неудачной пластики или избыточного использования ботулотоксина (сильнейшего органического яда)», — отметила Орлова.

Что говорят врачи о пластических операциях Пугачевой

В июне 2023 года хирург Евгений Лешунов отметил, что в кругах пластических хирургов Москвы имя Пугачевой стало нарицательным. По мнению эксперта, артистка столкнулась с последствиями операций, которые сделала ранее: ткани провисли и опустились.

«Алла Борисовна несколько раз подвергалась глобальным операциям на лице. В том числе она делала фейслифтинг (круговую подтяжку). В последний раз он был выполнен три года назад в стенах Института пластической хирургии и косметологии. Как можно увидеть по изменившемуся овалу, была проведена подтяжка нижней трети и поставлен имплант подбородка. Подобные улучшения внешности можно увидеть и у Лолиты, потому что операции им делал один и тот же хирург», — считает медик.

Лешунов предположил, что Пугачева может делать пластику до глубокой старости, если позволит здоровье.

Что говорила Пугачева о своих пластических операциях

Певица всегда отрицала, что прибегала к услугам хирургов с целью омолодиться. В одном из своих интервью она сообщила о хорошей генетике и пообещала «стареть красиво». Поклонники заметили, что перед своим 70-летием артистка заметно помолодела: исчезли морщины, губы стали выглядеть ровнее и полнее.

Пугачева настаивала на том, что не делала пластику, потому что ей нельзя из-за проблем с сердцем. «Несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок. Немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику», — говорила звезда.

Читайте также:

Филипп Киркоров: биография и последние новости о жизни короля эстрады

«Поют не хуже»: названы певцы, способные заменить Пугачеву и Орбакайте

Составлен список российских артистов, которые критикуют Галкина и Пугачеву

Смерть детей, роман с Пугачевой, молодая жена: куда пропал Владимир Кузьмин