«Подстава была»: муж Бородиной рассказал, почему на ней женился

https://static.news.ru/photo/d1efa692-03f1-11eb-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: zimamoscow/Instagram.com

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина стали мужем и женой пять лет назад, а до этого долгое время дружили. При этом супруг Ксении до свадьбы делился с ней интимными подробностями своей личной жизни и рассказывал подруге, как соблазнял девушек.

Предприниматель признался в этом в YouTube-шоу «Алёна, блин» и отметил, что «прошёл все тусовки, везде, где можно было кайфануть, — кайфанул».

Но у меня никогда не было семьи. И я понял, что Ксюха — это тот человек, который меня взяла и тормознула. Четыре или даже пять лет мы были просто друзьями. Представляешь, какая подстава была? Я ей рассказывал, как и какую тёлку раскрутил, как обманул кого-то. А она это всё на ус мотала, а потом я на ней женился, — поделился Омаров с ведущей шоу Алёной Жигаловой.

При этом много лет Омаров скрывал, кем работает и как зарабатывает на жизнь, но оказалось, что у него семейный строительный бизнес. Предприниматель также занимается венчурными инвестициями и вкладывает средства в новые проекты. Кроме того, Курбан получает прибыль и от рекламы в Instagram.

Недавно Бородина за один день потратила на шопинг 300 тысяч рублей. Покупками она похвасталась в социальной сети, чем вызвала приступ недовольства у некоторых пользователей. Телеведущая предпочитает носить часы французского люксового бренда Cartier, стоимость которых составляет 760 тысяч рублей. Её браслеты этой же фирмы оцениваются в суммы от 300 тысяч до 2 миллионов рублей за каждый.

При этом Ксения занимает четвёртое место в рейтинге Forbes среди знаменитостей по доходам от рекламы в российском сегменте Instagram. Согласно данным издания, за последний год она заработала $770 тысяч. Возглавляет же этот рейтинг, как сообщал NEWS.ru, экс-соведущая «Дома-2», бывший кандидат в президенты России, активный видеоблогер и телеведущая Ксения Собчак. Её доход от рекламы в Сети оценивается в $1,48 млн.

Как писал NEWS.ru, Омаров также признался, что часто ссорится со своей супругой Ксенией Бородиной. Телеведущая постоянно жалуется своим подругам на возлюбленного.